Comment Déménager dans un Appartement PLUS PETIT.??

Si vous ne vivez pas seul, il faut apprendre à organiser l'espace et à le partager.

Il est facile en effet de s'entendre bien avec quelqu'un quand on peut avoir ses propres espaces. Ce n'est pas très facile, par contre, si l'espace est limité et si on vit dans le chaos. C'est pourquoi il est indispensable d'apprendre à s'organiser, à respecter les besoins de l'autre et apprendre à vivre avec les limites de l'autre.

Si vous travaillez toute la journée ou vous avez un petit enfant et vous ne disposez pas de beaucoup de temps pour réordonner votre maison, la solution est de la garder ordonnée et propre.

Le mot clé : planification. Avec un partage des tâches ménagères entre les membres et une organisation quotidienne faite de petits gestes tout est possible!