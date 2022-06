Attirez les Animaux Utiles pour votre Jardin!!

Les abeilles contribuer à la croissance du jardin. Les abeilles bourdonnant agissent comme pollinisateurs et apportent la vie dans le jardin, et font que des fleurs et d'autres plantes poussent de manière luxuriante et abondante. Vous pouvez attirer les abeilles en plantant des fleurs sauvages, des fruits, des légumes et des tournesols. Laissez le jardin un peu sauvage suivre son cours et fournissez de l'eau et un abri pour les abeilles. Les abeilles aiment les fleurs avec une seule feuille telles que les roses, les dahlias et les jacinthes. En outre, les couleurs sont jaune, blanc, bleu et violet. De plus, il est conseillé de planter des fleurs de sorte qu'elles n'aient pas toutes leur floraison en même temps. Ensuite, les abeilles ont la plus grande partie de l'année, de quoi manger. Outre les fruits et légumes comme les concombres, les courges, les fraises et la pastèque aussi, gardez pour les abeilles des herbes comme la coriandre, la menthe et le thym.