La Maison Parfaite pour Profiter de sa RETRAITE.!!

Une fois entrées dans la maison, on découvre un format inhabituel: le dernier étage. C'est le salon! Cette maison pittoresque est également accueillante. Ceci est un salon moderne et surtout très lumineux. Une vue fantastique sur la zone est garantie. La présence d'un balcon permet aussi aux résidents de sortir sans quitter le salon. Le coin salon est légèrement séparé par un mur de la salle à manger et de la cuisine, mais cela est un beau concept d'espace ouvert. Autour de la table à manger peuvent s'asseoir, non seulement les résidents facilement mais aussi leurs enfants et petits enfants.