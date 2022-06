Chaises atypiques

Dans un tout autre style, Sylvie Chataigné de la société Entre dunes et bosquets vous présente cette chaise romantico-rustique . Son assise et le coussin en forme de cœur vous accueilleront plus que confortablement. Un moment de tendresse vous attend, précipitez-vous donc. Le bois nécessaire à sa création est également esthétique puisqu'il apporte charme et authenticité à cette chaise.