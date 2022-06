Spécial avant-après : 5 incroyables rénovations de maisons!!

La planification et l'organisation ont, dans un premier temps, duré un an. Ensuite, les professionnels ont rénové la maison de leur propre initiative et de fond en comble pendant environ deux ans et demi et ils l'ont ainsi sauvée du délabrement. À cette occasion, la structure initiale du bâtiment a été conservée mais consolidée et pourvue de nouvelles fenêtres, de nouveaux balcons et de chien-assis. L'élément naturel du bois joue un rôle central et il occupe une place essentielle dans l'aspect final de la demeure. Les étapes de la rénovation ont été menées en collaboration avec les autorités régionales de Bavière en charge de la conservation et de la restauration des monuments historiques, qui ont récompensé le projet du prix de la rénovation en 2014 – et ce, à juste titre.