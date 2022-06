Une maison familiale futuriste !

Soigneusement restauré, le vieux bâtiment ressemble qu'il aurait pu être le jour où il a été construit. Beaucoup d'amour et de soins sont entrés dans la restauration des briques rouges originales et du toit de chaume. Une altération moderne et nécessaire a été apportée à la maison à l'extérieur: de nouvelles fenêtres qui ont été découpées dans le toit. Vous découvrirez plus tard pourquoi ce fut une décision importante de la conception nouvelle.