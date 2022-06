Stairway to Heaven : Cinq escaliers de rêve

Que ce soit les dessins impossibles de M. C. Escher, les spirales oniriques de Piranèse ou la fameuse double-hélice de Da Vinci pour le château de Chambord, les escaliers marquent nos imaginaires de par leur silhouette archétypale et leur formes dynamiques et, disons-le, prodigieuses. En effet, de nombreux experts du design, ingénieurs, architectes, entrepreneurs ou designer d'intérieur concoivent de véritables chefs d'oeuvre alliant le côté technique et utilitaire à l'aspect esthétique et pictural de ces véritables créations plastiques. Découvrez dans la suite de cet article cinq réalisations françaises qui vous montrerons une petite partie du monde de possibilités que constitue le design d'escaliers.