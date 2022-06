Comment MÉTAMORPHOSER l'Entrée de ma Maison?

L'on peut simplement changer la porte d'entrée de la maison comme présenté dans ce magnifique projet. Cette habitation pour le moins originale, offre un programme bien rempli avec ses 3 chambres, 2 salles de bain, 3 toilettes, 2 bureaux, living, cuisine, salon, hall d’entrée… Le rez de chaussé a été pensé comme espace de vie dynamique et ouvert . Plus on s’élève, plus les zones deviennent privatives. La circulation verticale est désormais assurée par un impressionnant escalier métallique et continu de 18 m de haut. Le projet a permis de conserver un schéma de vie fonctionnel et agréable tout en vivant à la verticale, par le biais d’interactions et de communications visuelles entre les différents niveaux.