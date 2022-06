Rendre sa Maison LUMINEUSE à Moindre Coût!!!

L'éclairage est essentiel dans une maison, surtout lorsque l'on veut avoir un beau design contemporain. Une grande surface exige de nombreux luminaires, donc des coûts énormes liés à la consommation en électricité. Mais l'on peut faire des économies avec une bonne planification de son architecture, de son design et du style de la maison. L'on pourrait prévoir de grandes portes et fenêtres vitrées pour laisser passer la lumière naturelle dans le salon, la salle à manger et même la cuisine. L'on pourrait aussi choisir des couleurs claires, pour réduire l'aspect sombre de l'intérieur de la maison. L'on peut aussi créer de grands espacements dans les chambres pour réduire les encombrements, afin de laisser circuler la lumière. homify va mettre en lumière, certaine de ses idées, dans l'optique de susciter une inspiration nécessaire à votre imagination pour rendre votre maison lumineuse à moindre coût.