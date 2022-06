À faire ou à éviter : 6 conseils pour poser ses rideaux !

Ici, c’est un peu comme pour la tringle ! Lorsque l’on suspend ses rideaux, on essaie de les suspendre suffisamment haut. On évite donc de les suspendre à ras de la fenêtre. Au contraire, on laisse de l’espace entre la fenêtre et la tringle, et on l’approche suffisamment du plafond. Ce nouveau trompe l’œil donne de la verticalité à la pièce et donc une plus grande sensation d’espace. On recherche en général à s’assurer au minimum 10 à 15 centimètres au-dessus de la fenêtre. Si l’espace est très grand entre la fenêtre et le plafond, n’hésitez pas à grimper encore un peu plus !