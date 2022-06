L'Incroyable Métamorphose d'un Logement Démodé et Ennuyeux!!

Aujourd'hui, le coin repas et le salon sont décorés de façon cohérente et harmonieuse. Les meubles, plus raffinés et les teintes plus claires créent une atmosphère nettement plus accueillante et chaleureuse. La porte en bois a été remplacée par une porte coulissante très pratique et fonctionnelle dans un blanc éclatant et les rayures du papier peint ont complètement disparu. Par ailleurs, quelques touches de déco personnelles évitent que la pièce ne laisse une impression impersonnelle et banale.