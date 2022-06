Une Maison INTIMISTE et Conviviale!!

Majestueuse et massive, l'entrée du garage trône fièrement comme semblant nous accueillir. Le mélange de matériaux tantôt rustique et porteur d'authenticité, tantôt modernes et épurés, réussit à créer une beauté inédite. La pierre de taille rencontre la brique pour l'autre versant du bâtiment et tutoie même le verre et l’Aluminium peint de couleur sombre. La palette de couleur est absolument superbe.