Comment Aménager une Chambre sous les Toits?

L’espace sous les combles a cet avantage incomparable qu’il crée une atmosphère particulière, propice à une ambiance cocooning. Profitez-en pour en faire un coin de repos et de détente chaleureux. Dans cette chambre à coucher, directement située sous les toits, l’atmosphère est incroyable et confortable. La structure de bois apparente apporte sa chaleur. Quant au mobilier simple et couleur neutre, il offre sérénité et relaxation à la pièce. Et avec sa salle de bain attenante, la chambre est une véritable suite parentale, isolée du reste de la maison, pour un confort absolu.

