Les CLICHÉS sur les Salles de Bains: Vrai ou Faux?

Vrai et faux

L'idée d'une salle de bain sans fenêtre peut sembler un peu risquée, non seulement pour le besoin de lumière mais aussi pour une question de ventilation car cette pièce a tendance à être très humide.

Bien-sûr une salle de bain avec des fenêtres sera toujours préférée… mais comme on ne peut pas tout avoir il faut apprendre à bien s'organiser. Avec quelques conseils de décor et des choix judicieux, vous pouvez avoir une salle de bain sans fenêtres très confortable et pratique !

La première chose à faire est d'installer un système de ventilation qui va permettre un échange d'air. On a également un problème d'éclairage. Pour cette raison, il est nécessaire de prêter attention non seulement aux luminaires mais aussi à la surface des meubles que vous choisissez. En général, il est préférable de choisir des couleurs claires et des matériaux brillant qui reflètent la lumière. Pour le sol, il est préférable de choisir une couleur très similaire à celle des murs, car en supprimant la distinction entre les murs et le sol vous auriez le sentiment que l'espace soit plus grand.