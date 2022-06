Comment en Finir avec les ALLERGIES.!!

Tout d'abord, en cas de membres déjà allergiques dans la maison, nous vous invitons à vous procurer un aspirateur avec filtre HEPA qui piègera les allergènes (ces filtres fonctionnent merveilles). Veillez également à choisir un aspirateur muni d'un sac qui peut être facilement remplacé.

Les rideaux épais avec beaucoup de plis sont passés maîtres dans l'amassage de la poussière et autres allergènes. Si vous ne souhaitez pas installer de stores, vous pouvez essuyer ou laver vos rideaux en machine.

Enfin, retirez la moquette. Ce genre de tapis traditionnels sont extrêmement difficiles à nettoyer et représentent l'une des menaces les plus nocives en ce sens où l'accumulation d'allergènes y est plus qu'abondante. Chaque fois que possible, optez pour un sol dur (bois, carrelage, linoléum) à la place.