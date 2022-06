Comment Faire Entrer L'ART Chez Soi?

Créer une table basse à partir de récupération, est une belle expression de l'art dans le design de la maison. S'inspirant pour le design de la feuille de Ginko, cette table créée à partir d'une tôle ajourée en acier patiné et vernis offre un bel aperçu de ce qu'il est possible de faire avec des matériaux de récupération. ARTISTE SCULPTEUR, DESIGNER ET ARTISAN D’ART nous présente cette oeuvre légère et poétique réalisée en métaux, pour nous montrer qu'il est possible de créer un objet artisitque et fonctionnel.