Lofts et duplex

Voilà comment mélanger les styles à la perfection ! Ce loft, situé en Italie, propose des éléments fonctionnels comme cette table faisant la connexion entre le salon et la cuisine. De plus, on aime l'usage de palettes pour cette table basse qui apporte une touche de simplicité et un esprit industriel et authentique.

L'escalier, donnant accès à l'étage supérieur, est très original et fait dans le détail avec en guise de rampe et de sécurité, des cordes en acier, astucieusement placées à la verticale sur toute la longueur et allant du sol au plafond.