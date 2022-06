Comment Ajouter du PIQUANT à sa Décoration?

Les cactus sont habitués au désert, et ils aiment particulièrement la lumière et le soleil. Il faudra donc leur trouver un endroit très lumineux chez vous. Attention toutefois, tous les cactus ne supportent pas la lumière directe. Si un cactus a trop de lumière, il se tournera sur lui-même. Pour lui faire reprendre apparence normale, cachez-le un moment du soleil. Le cactus est la solution idéale pour tout ceux qui aiment avoir des plantes chez eux mais, malgré leur absence de main verte: habitués à survivre dans des conditions désertiques extrêmes, on dit même qu'ils sont indestructibles.