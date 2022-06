7 Idées pour Rendre son Studio Plus Cool.!!

Rien de mieux que des étagères toutes simples pour s’organiser et exposer ses objets décoratifs. Dans un petit appartement ou un studio, l’espace est précieux. Il est donc préférable de stocker de façon verticale afin de ne pas utiliser trop d’espace dans la pièce. Prenez exemple sur cet intérieur : l’espace au sol a été gardé le plus spacieux possible, et tous les livres et accessoires ont été disposés dans cette grande étagère au fond de la pièce. Si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser des étagères plus simples et minimalistes, comme une simple planche fixée au mur. Cela fonctionne très bien dans les plus petits intérieurs et permet d’exposer facilement ses livres et ses affaires.