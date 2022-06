Trucs et Astuces pour un Éclairage Réussi dans la Cuisine!!

En d’autres termes, pensez à bien éclairer votre plan de travail afin de vous rendre la vie plus aisée au moment de cuisiner, mais aussi pour bien distribuer la lumière dans la pièce. Ce n’a l’air de rien, mais un plan de travail lumineux change complètement l’aspect de la cuisine ! Et c’est essentiel d’un point de vue pratique car votre corps et les armoires hautes bloquent souvent la lumière provenant des plafonniers centraux… Aussi, pour éviter de travailler dans l'ombre, installez des lumières sous les meubles hauts pour éclairer les planches à découper et les livres de cuisine!

Vous aurez le choix entre des ampoules fluorescentes à un prix raisonnable et qui durent relativement longtemps, de l’halogène pour un éclairage plus précis et ciblé, ou de traditionnelles ampoules incandescentes.