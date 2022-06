Techniques Anciennes Remises au Goût du Jour.!!

Cette artiste française met à profit ses idées dans le style russe et oriental, et présente ici une sérigraphie sur coussin dont le style est soigneusement étudié et viennent embellir vos canapés, fauteuils et sièges. L'artiste prend un soin attentif à déployer ses talents sous toute sorte de modèle et toute sorte de style. Coutumière de ces techniques ou élégance et distinction se mélangent en formant un ensemble harmonieux, accordé et cohérent, elle vient ensuite ajuster les modèles de façon à rendre pertinent un accessoire qu'il est de nos jours difficile de rendre inédit. Afin d'embellir toujours plus son travail, cette dernière travaille à partir de tissus précieux et recherchés, réputés pour leur esthétique et leur beauté.