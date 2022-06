Un Petit Loft au Pouvoir de Séduction IMMENSE.!!

Le résultat est un espace complètement ouvert et moderne dans un bâtiment ancien dont le legs a su être préservé. La première chose qui attire notre attention dans cet appartement, ce sont ses impressionnantes poutres en bois qui contrastent avec un mobilier design moderne. En regardant plus précisément, on voit les différentes fonctionnalités qui sont partagées dans l'espace : d'abord, la salle de séjour, ensuite un petit bureau à l'arrière, et le lit qui se trouve à côté laisse deviner l’espace de la chambre. Toutes ces fonctions réunies dans un seul espace, mais chacun avec sa zone définie… regardons comment cela a été possible!