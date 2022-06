Cabinets dentaires accueillants

Puisque le terme « cabinet dentaire » déclenche rarement des sauts de joie, un cabinet Steinhausen a été tout simplement rebaptisé « Club dentaire ».L’atmosphère dans la salle d'attente ne nous étonne ainsi pas: le mélange pompeux de canapé rouge, oreillers or et les lampes dans le style années soixante-dix n'ont plus rien d'une salle d'attente traditionnelle. Installez-vous donc confortablement et prenez une grande respiration!