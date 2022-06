35 m² Remodelés pour un Changement Radical.!!

On a tous beaucoup d’idées préconçues sur le bois et la menuiserie de façon générale. Certaines sont justifiées et d’autres moins. Bien sûr, le bois est un beau matériau noble et il apporte de la chaleur et de l’élégance dans les maisons et appartements. Pour autant, ce serait injuste de l’imaginer nécessairement rustique ou de penser qu’il assombrit l’espace. D’abord, en fonction des essences, vous obtiendrez un coloris différent. Ensuite, et c’est là que le travail de menuiserie est si important : c’est un matériau que l’on peut apprivoiser et modeler en fonction du résultat désiré.