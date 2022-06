Une Rénovation EXCEPTIONNELLE.!!

Comme on peut le voir, la cuisine est, elle, extrêmement moderne. Composée de lignes géométriques épurées, la cuisine joue avec les revêtements sombres et clairs qui apportent profondeur et raffinement à l'espace. Le résultat est très graphique et design. L'îlot central est quant à lui, la certitude d'une cuisine conviviale et fonctionnelle. Enfin, on remarque les très belles lampes pendantes toutes différentes et cohérentes entre elles. Une vraie réussite!