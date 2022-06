La BRIQUE: 11 Solutions Pour EMBELLIR Sa Maison!!

Dans la finition de ce manoir, il est judicieux de mentionner l’élément central de cette maison qui est la cheminée en brique rouge, que L'AGENCE APOLLINE TERRIER a décidé de mettre en avant en libérant les deux ouvertures pour mieux circuler autour. De plus dans toute la maison les matériaux restent en harmonie avec l’authenticité du lieu. Pour moderniser l’ensemble du bâtiment, toutes les ouvertures ont été modifiées pour laisser place à des fenêtres ou baies en aluminium noir, faisant ressortir la brique en façade. Optimiser les espaces de vie Au RDC, nous passons de cinq pièces à trois belles pièces : un salon, une salle à manger avec une cuisine ouverte, et une buanderie. Dans ce petit manoir normand l’architecture d’intérieur a su créer un lieu de vie chaleureux et agréable, car la place faite à la lumière permet de profiter depuis l’intérieur, de l’extérieur.Spacieuses et ouvertes, ces pièces à vivres deviennent très agréables.