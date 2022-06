Comment entretenir et nettoyer les surfaces en bois ?

Matériau noble, le bois est reconnu et apprécié pour son naturel et ses propriétés écologiques. Il représente, l'une des premières ressources, matière première, que l'homme a utilisée au cours des années.

De part, ces caractéristiques, le bois est aussi un matériau malléable, facile à façonner et à travailler. Il peut être scié, peint, percé, poli, ciré et traité. Il s'adapte ainsi à différentes situations offrant ainsi des solutions architecturales et de design innombrables.

Résistant et polyvalent, le bois nécessite, cependant, de l'entretien, si l'on souhaite que nos objets ou meubles en bois se conservent le plus longtemps possible. Car, en effet, en tant que produit naturel, le bois vieillit et s'altère avec le temps. Dès lors, il faut en prendre soin !

Découvrez avec nous et l'aide de nos experts, comment entretenir et nettoyer vos surfaces en bois pour que celui-ci conserve son potentiel esthétique et sa solidité.