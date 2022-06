Bureau de Design créatif : Un PRETEXTE

Aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser au travail Soraya Deffar et de son Bureau de Design créatif nommé Un PRETEXTE. Cette décoratrice talentueuse a fait des textiles de maison sa spécialité avant de se tourner vers un concept de décoration plus global. Agencement, conseils déco et décoration d'intérieur font donc partie de ses pêchés mignons et ses réalisations stupéfiantes sont dignes de faire l'objet d'un article. Explorons ensemble ses créations qui vont de la rénovation d'un cabinet dentaire en passant par la décoration d'un appartement pour finir par l'aménagement d'un restaurant.