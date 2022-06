Déco Japonaise: Invitez le BIEN-ÊTRE Chez Vous!

Pour compléter votre mobilier japonais vous devez garder en tête que moins d'objets et de meubles vous avez mieux c'est !

En effet les chambres japonaises doivent être relaxantes, tout doit converger dans le calme et la propreté. Eliminez les chaises (les japonais n'aiment pas les utiliser car ils aiment à s'asseoir sur le sol sur des coussins) et les éléments de trop qui risqueraient d'alourdir l'atmosphère. Les éléments de décor sont rares et toujours en bois.

Quant aux tapis, utilisez du coton aux couleurs claires aux détails marrons qui rendront l'atmosphère unique.