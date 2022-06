La Meilleure Déco pour un Mariage en Plein Air.!!

Un lieu en extérieur, cela peut être un champ ou un bois pour les plus bucoliques ! En d’autres termes un endroit pas du tout prévu pour ça et qui demandera pas mal d’organisation : groupe électrogène pour la musique, la lumière et le traiteur, des sanitaires, des tables et des chaises et un abri. Mais aussi et surtout prévoir un agrément auprès des propriétaires !