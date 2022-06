CUISINE: Pourquoi Craquer pour le NOIR.??

Si vous aimez le style nordique combinez le noir au bois couleur miel. Ajoutez à cela un réfrigérateur noir, peut-être brillant, qui réfléchit la lumière.

Combinaisons élégantes entre le noir et le bois peuvent également être créées en mélangeant la couleur des tiroirs et des étagères qui composent le mobilier de la cuisine, avec un ordre symétrique, en alternant les éléments en bois ceux en noir ou tout simplement en plaçant quelques détails en bois, et en laissant prévaloir le noir.

Mettez en évidence le contraste entre le noir et le bois avec un sol à deux tons en choisissant des motifs géométriques, des rayures, des carreaux ou des motifs floraux pour rendre cette déco originale.

Complétez le décor avec des détails et en acier inoxydable, pour donner au lieu un aspect professionnel et fonctionnel et ajouter de petites touches de couleur avec des fleures (photo de Kuchnia)

Quel type de cuisine noire est fait pour vous?