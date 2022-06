5 Trucs MAGIQUES pour Mieux Organiser sa Cuisine!!

Dans les tiroirs, rangez les fourchettes, coûteux et cuillères qui seront organisées avec des diviseurs spéciaux. Donc séparé des couverts, rangez les torchons, les gants pour le four, les tabliers, et les nappes.

Casseroles, poêles, etc. doivent être gardés à proximité de feux et four : ainsi lorsque que vous cuisinez vous ne devez pas perdre de temps pour chercher ce dont vous avez besoin. Tout ce que vous utilisez au quotidien doit toujours être à une hauteur accessible et en premier plan.