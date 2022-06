Comment Décorer et Agencer une Cuisine Étroite?

Pour faire le plus de choses possibles dans un espace restreint, il est préférable d’utiliser un style décoratif qui ne charge pas trop l’espace. Pour cela, le style minimaliste est un choix très judicieux. Ce style inclut un mobilier simple, des couleurs harmonieuses et des lignes pures. Pour voir ce qu’il est possible d’obtenir dans un style minimaliste, jetez un œil à l’image ci-dessus : nous avons là un petit espace qui inclut une table vraiment simple et des chaises blanches modernes. Le plan de travail est disposé tout le long du mur de gauche et inclut les indispensables : évier, plaques de cuisson et four. Le tout a été choisi dans ce gris très sobre. Cette couleur a pu être choisie sans se soucier du manque de lumière, car la grande ouverture au fond compense en apportant beaucoup de luminosité à travers la cuisine. Une petite touche d’originalité : ces jolies boules lumineuses suspendues !