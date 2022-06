5 Astuces de Designers pour Rendre votre Maison plus Belle!!

Selon que la pièce soit rectangulaire, arrondie ou carré, il est nécessaire, pour optimiser l'espace, d'étudier soigneusement le positionnement des meubles, selon le type de mobilier qu'on a choisi, le positionnement des fenêtres et la direction de la lumière. La cuisine, le salon et la chambre à coucher sont différentes et il faut trouver la bonne solution pour chaque pièce.

Par exemple, la cuisine est la pièce de la maison sans aucun doute la plus fréquenté et le plus riche de meubles et d'équipements, ainsi il faut faire attention à sauvegarder l'espace pour pouvoir se déplacer en douceur.

En ce qui concerne le salon il faut placer les meubles plus encombrants sur les murs plus longs. Le type de mobilier idéal dans une pièce, par exemple, pas parfaitement carrée, est celui qui exploite la largeur mais aussi la hauteur, avec des niches de stockage qui peuvent être utilisées en tant que bibliothèques.