Studios : cinq conseils pour optimiser l’espace

Si vous habitez dans une capitale et que vous êtes étudiants ou en début de carrière, il y a fort à parier pour que vous soyez l’heureux locataire d’un studio et que vous deviez composer avec son plus grand challenge : arriver à tout faire cohabiter dans une seule pièce – chambre, bureau, cuisine, salle de bains, sans pour autant être obligé de travailler dans la douche, par exemple. Si vous avez déjà vécu dans un studio, vous le savez, tous les moyens sont bons pour économiser de l’espace sans pour autant faire l’impasse sur le design. Voici nos cinq conseils pour l’aménagement de votre studio.