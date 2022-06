homify 360° : Maison minimaliste, la Casa Orfila

Les détails fins qui composent cette cuisine en apparence simple donnent du caractère et de la richesse à cet espace. Le cadre de fenêtre, noir et presque parfaitement carré, détonne dans cet univers entièrement blanc et permet de bien marquer la transition entre l'espace intérieur et celui extérieur. De la même manière, les fentes fines qui séparent le sol du mur et, à l'inverse, le mur du plafond, permettent de définir clairement la pièce, un peu comme un trait de crayon. La lumière indirecte qui émane du léger décalage du plafond réchauffe l'espace de travail sans trop éblouir les usagers. Finalement, le volume du comptoir de cuisine se prolonge sur la terrasse extérieure, créant un ambiguïté spatiale et suggérant une utilisation commune des espaces intérieurs et extérieurs.