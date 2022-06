Le Vastu Shastra: Succombez au Bien-Être Venu d'Inde.!!

Lorsque chacun de nous trouve un endroit, une position corporelle où on a envie de s'arrêter, de se reposer, on le fait spontanément. Quand nous hésitons avant d'adopter une posture par exemple, c'est probablement à cause des mauvaises humeurs et de l'anxiété ou de la peur ou de l'incertitude.

Ce comportement est lié inconsciemment aux énergies qui circulent dans certaines directions. Les directions géographiques ont toujours été une partie importante dans la conception de bâtiments et des agglomérations urbaines. La physique d'un paysage affecte directement ses habitants. L'influence de ces courants d'énergie subtile n'est pas immédiatement perçue, mais génère des effets sur la santé physique et spirituelle.

D'où la nécessité d'une prise de conscience des valeurs liées aux différentes directions pour l'application correcte du Vastu Shastra. L’énergie vitale qui circule dans la maison est appelée Prana.

L’orientation vers le nord a un rôle de protection de la vie, il s'agit d'une énergie extrêmement pure et vibrante. L'orientation vers l'ouest et le sud représente la fin du cycle du jour, le coucher du soleil.

Le Prana entre dans la maison par l’est et le nord, et en sort par l'ouest et le sud.

Pour cette raison, la porte d’entrée face au nord ou à l’est est idéale, placée au sud ou à l'ouest, elle est dysharmonieuse.

La chambre à coucher est le lieu où l’on dort, c’est pourquoi elle doit être située de préférence à l’ouest ou au nord pour garantir un sommeil profond.