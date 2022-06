10 Maisons Accessibles à Toutes les Bourses !

Il existe deux modèles Cube : l’un de 100, l’autre de 150 mètres carrés. Il s’agit d’habitations de grande taille dont le prix varie entre 69.900 et 98.900 euro en fonction de la superficie, hors coût de transport, TVA et dalle de béton. Ce sont des maisons avec de grands espaces à vivre et qui peuvent compter jusqu’à quatre chambres. On peut leur adjoindre les mêmes modules que dans la catégorie inférieure. Elles comportent en outre l’installation des lumières et des chauffages de série, tout comme des revêtements en matériaux naturels et de technologies dernière génération afin de profiter d’une maison à l’éco-efficience bien supérieure à celle d’une maison conventionnelle.

Toutes sont pourvues de l’électroménager, mais aussi de volets électriques, et sont hautement sécurisées. L’aspect extérieur de cette maison diffère de la précédente. Alors que les modèles Basic sont présentés avec un carrelage extérieur de grès cérame de couleur sombre, les modèles Cube voient leurs façades extérieures revêtues de marbre clair avec fini mat et hydrofuge. Un double vitrage Climalit, avec système anti-casse et une isolation thermique efficace, garantit esthétisme et sécurité à la maison.

Le modèle présenté sur cette photo est le plus petit, avec une surface de 100 mètres carrés. Il dispose d’une terrasse couverte de 15 mètres carrés qui permet de profiter de l’extérieur à l’abri des rayons du soleil.

