7 Pièces selon 7 Pays.!!

On commence ce tour d’horizon international des experts Homify avec une cuisine créée par Lusiarte, une agence française basée dans le 92. Cette cuisine façon loft est très lumineuse grâce à l’installation de ces très nombreux spots qui lui donnent un air de bar très convivial ! L’espace est très moderne et ouvert, avec un plan de travail très complet tout autour de la pièce, et un comptoir + trois chaises hautes juste derrière pour égayer l’ambiance. Cette cuisine est donc très polyvalente et permet aux habitants de recevoir avec style ! Les matériaux choisis sont simples : du bois en finition naturel, un sol mat brossé très moderne, et de l’aluminium. Ces finitions se marient à merveille et procurent une atmosphère classe et bonne ambiance. La petite touche déco à la française : ce signe « tabac » traditionnel qui donne de la couleur et rend la pièce encore plus cool !