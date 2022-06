Une Seconde JEUNESSE pour ce Logement Dévasté.!!

Cela ne semble pas être la même chose! Ce qu'elle était autrefois, une cuisine datée et sombre est maintenant une cuisine pleine de lumière, avec un mobilier moderne et minimaliste, surtout maintenant ce séjour est confortable et fonctionnel, avec beaucoup de possibilités de stockage et de l'espace central pour se déplacer et travailler confortablement. Le jaune a été remplacé par trois couleurs: blanc, noir et bordeaux. Auriez-vous aimé changer pour d'autres couleurs?