5 Astuces pour un Dressing Plus ORDONNÉ.!!

Si votre placard regorge de vêtements et accessoires et vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin il est d'y remédier. Donnez ce que vous n'utilisez plus, jetez les vieux vêtements ou des pantalons plus petits de deux tailles que vous achetés avec l'espoir de maigrir !

Lorsque les saisons changent ou lorsque vous décidez qu'il est temps de mettre de l'ordre dans votre placard, le désencombrement vient en premier. Libérez non seulement le dressing, mais aussi l'esprit. Selon cette discipline (qui a ses racines dans le Feng Shui), avoir une maison bien rangée est bon pour nous, car il nous permet de vivre en équilibre.

Allons voir comment donner un aspect ordonné à votre dressing avec 5 astuces!