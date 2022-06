Un petit appartement très bien aménagé !

Pour nous, il y a comme un mantra : il n'y a pas de petits espaces, que des espaces mal aménagés. Et c'est pourquoi nous aimons les projets qui nous montrent que nous avons raison !

Bien que petit, un logement bien distribué peut apparaître deux fois plus grand. Et comme preuve, on se réfère à ce projet de seulement 40m² qui vous laissera bouche bée.

Ici, en plus de la distribution, un élément va joué un rôle fondamental pour les petits espaces : la légèreté de son design. Vous allez découvrir des imprimés colorés, un aménagement de bon goût et un style nordique, cette grande petite maison confortable et chaleureuse. Voyons cela!