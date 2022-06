Voici les Styles de Maison les Plus Populaires!!

Si vous aimez la sobriété et l'ordre et vous souhaitez que votre maison reflète votre personnalité, le style minimaliste est fait pour vous. Le décor minimaliste vise à garder l'essentiel et à supprimer tout ce qui peut être considéré inutile. Les traits qui caractérisent ce style : simplicité, formes linéaires, couleurs sobres, luminosité et espaces ouverts. Le résultat est un environnement très lumineux et dégagé où les maîtres sont l'ordre, la fonctionnalité et la praticité.

Les chambres sont spacieuses et claires. La solution du loft ou de l'open space est un classique pour une maison minimaliste puisque la liberté de mouvement et la luminosité sont des caractéristiques essentielles de ce style. Les objets de décor sont presque inexistants car les surfaces doivent être libres, à exception des affiches ou des tableaux à accrocher sur les murs sans aucun élément supplémentaire (pas de verre ou de cadre). Les canapé et fauteuils sont en cuir noir ou marron. En effet les couleurs neutres sont celles qui mieux s'adaptent à ce style : blanc, gris, beige, noir, ocre, brun et vert doivent être préférées.