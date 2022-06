La Transformation RADICALE d'une Vieille Cuisine!!

Aujourd'hui, nous allons passer à Valence pour suivre cette rénovation radicale qui a complètement transformé l'intérieur d'une maison. Nous sommes dans le quartier de Ruzafa, un quartier ancien qui est nommé ainsi grâce à l'influence Arabe, ce qui signifie jardin. On peut donc imaginer l'environnement autour de cette maison, un lieu chargé d'histoire.

Mais l'appartement avait besoin d'une rénovation globale et ceci est ce que l'équipe d'experts s'est appliqué à faire. Ils ont été en mesure de donner à cette propriété datant de 1930 d'un nouveau look, lumineux, moderne et très fonctionnel.