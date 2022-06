Minimalisme, quand tu nous tiens !

Less is More ! C'est par cette phrase que le style minimaliste pourrait être décrit, tellement sa caractéristique première se situe dans la simplicité. Le minimalisme se décline dans différentes catégories artistiques. En design et en architecture, il se définit par des formes sobres et des lignes épurées. C'est la simplicité avant tout !

Bon nombre d'objets et de créations ont fait l'objet de véritables précurseurs dans le développement et l'emergence de ce style dans la société moderne, telle que la chaise Fourmi d'Arne Jacobsen ou encore la chaise Zigzag de Gerrit Rietveld.

Aujourd'hui, le style minimaliste est un véritable phénomène de mode et une vraie tendance. On peut s'en apercevoir en parcourant le net et en découvrant l'abondance de blogs et autres sites de décoration dédiés à ce style.

Ne passez pas à côté de la tendance et découvrez ce que nos experts ont à vous proposer !