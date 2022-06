Recyclage : palettes en bois

Si vous débutez en bricolage et que vous cherchez un projet pour vous faire les dents, celui-ci est parfait. Il suffit de repeindre une palette et de la fixer au mur à l’aide de crochets et voilà : un tout nouveau porte-manteau ! Pour créer un effet de volume, on vous conseillera de peindre le dos de la palette en blanc et de choisir une couleur différente uniquement pour le haut, comme sur la photo. Effet saisissant.