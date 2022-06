Solutions de rangement pour votre cuisine

Si vous êtes accro à Top Chef et à Un Dîner Presque Parfait, il y a de fortes chances pour que vous ayez une belle petite collection de livres, qui méritent une place de choix dans votre cuisine ! Il vous faut donc une belle étagère pour les mettre en valeur et les avoir à portée de main. On aime beaucoup la proposition faite ici, à l’intérieur du plan de travail, juste à côté de larges tiroirs. L’alternance entre caché (à l’abri des regards et de la poussière) et exposé fonctionne particulièrement bien !