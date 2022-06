Maisons en bois : un revêtement contemporain

Et peut-être mélanger les styles? Cette intervention contemporaine sur un bâtiment au style plus classique nous montre qu'il est possible d'actualiser un espace grâce à l'ajout d'un revêtement en bois. Ce projet de l'atelier Made in Bois recouvre le balcon existant d'un bardage en peuplier thermochauffé, permettant d'améliorer l'imperméabilité de ce dernier tout en donnant un aspect beaucoup plus contemporain à l'ensemble. C'est ce qu'on appelle joindre l'utile à l'agréable!

