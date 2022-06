Cuisines blanches et épurées

Cette cuisine d'un appartement du Paris haussmannien est peut-être plus petite que les deux précédentes, mais elle répond vraiment bien aux exigences d'un espace bien conçu. L'effet de miroir, créé par le designer Gerard Faivre, entre les espaces de préparation et les espaces de cuisson est vraiment bien exécuté et permet de libérer l'espace central, facilitant la circulation des usagers. L'élément vedette de cette pièce est certainement le comptoir et le dosseret réalisé en béton texturé par le groupe Concrete by LCDA. Sa texture, qui rappelle la peau d'un crocodile, donne un aspect à la fois luxueux et minimal aux meubles. Les autres éléments du décor (parquet à chevrons, plafond aux teintes chaudes et dorées, chaises et table idéale pour le petit-déjeuner… ) nuancent bien l'allure épurée des meubles de rangement et créent un espace chaleureux.