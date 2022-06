Une Maison FAMILIALE et son Extension Sensationnelle!!

Jusque dans les couloirs et les espaces de passage, on voit bien le soin qui a été apporté à la décoration. De fait, le couloir allie ici un parquet en bois au look naturel avec un meuble noir laqué. L'alliance du classique et du moderne permet de conférer une véritable originalité à ce lieu de passage, qui devient ainsi un véritable lieu de vie. On est loin ici des couloirs qu'on ne remarque pas et qui n'ont aucun intérêt. Bien au contraire, la décoration en fait un lieu à part et agréable. Ainsi, des miroirs aux formes diverses et originales viennent habiller le mur et lui donner un véritable relief. Quelques bougies apportent la touche finale en conférant à ce lieu une véritable chaleur. Tout en exploitant l'aspect pratique de ce long couloir grâce à une longue commode, l'Atelier FB a également exploité cet espace en mettant en avant une décoration à la fois design et hors du commun.